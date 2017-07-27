Музыкантов из московского метро да в Бишкек!

​Я живу в Москве. В последнее время в метро выступают студенты театральных вузов и училищ. После работы почти каждый день с удовольствием слушаю выступления артистов. Послушать живую хорошую музыку бесплатно очень приятно, почти бесплатно - многие оставляют музыкантам деньги.

Двойная польза - они и зарабатывают, и приятное людям делают. После прослушивания 2-3 классических композиций душа отдыхает и усталость уходит куда-то. Музыка действительно очищает и облагораживает! Желаю, чтобы в Бишкеке тоже проводились такие мероприятия! Двойная польза - и бесценная услуга народу, и любимым жителям города. Можно сказать, служить народу - честно и красиво!​

Дамира Казакпаева

Блог опубликован в рамках конкурса "Азаттыка" "Сто предложений от соотечественников".