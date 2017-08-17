Мамлекеттик тил сынагынан 41 талапкер өттү

Мамлекеттик тил комиссиясы кабарлагандай, 16-августта тизме боюнча алдыдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Марат Мергенов жана Темирбек Асанбеков тест тапшырып, ийгиликтүү өттү деп табылды. Ал эми Бакыт Керимбеков сынакка келген жок.
Ушул кезге чейин президенттик кызматка талапкерлер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө 46 киши катышты. Анын кырк бирине эне тилди В2 деңгээлинде билет деген сертификат берилди. Бешөө керектүү упай топтой албады, аларга сынактын жыйынтыгы тууралуу маалым кат берилди. Талапкерлердин тестирлөөдөн алган упайлары:
|1.
|Нышанов Назарбек Айтбекович
|74,15
|2.
|Сариев Темир Аргембаевич
|81,8
|3.
|Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
|60,2
|4.
|Карасартова Рита Рахмановна
|86
|5.
|Дегенбаев Бакыт Кудусович
|89,5
|6.
|Шаршекеева Камила Дүйшебаевна
|80,9
|7.
|Бакир уулу Турсунбай
|88,6
|8.
|Торобаев Бакыт Эргешович
|71,8
|9.
|Масадыков Таалатбек Шамудинович
|79,8
|10.
|Бабанов Омурбек Токтогулович
|93,5
|11.
|Муратбекова Замира Абдыкеримовна
|79,5
|12.
|Энназаров Санжарбек Арзыкулович
|70,25
|13.
|Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич
|74
|14.
|Чолпонбаев Мукар Шалтакович
|84
|15.
|Чороев Кубан Аманбекович
|80,3
|16.
|Турсунбек Акун
|94,75
|17.
|Кочкоров Улукбек Тойчубаевич
|91,9
|18.
|Жумабеков Максатбек Кадырбекович
|81,6
|19.
|Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
|96,7
|20.
|Джунусов Руслан Эшимбекович
|46,1
|21.
|Жээнбеков Сооронбай Шарипович
|94,6
|22.
|Бекназаров Азимбек Анаркулович
|86,4
|23.
|Таласбаева Токтобүбү Тентиевна
|79,77
|24.
|Токтосунова Дамира Маданбековна
|73,65
|25.
|Каримов Алмаз Ташполотович
|77,6
|26.
|Үмөталиева Токтайым Джумаковна
|76,7
|27.
|Келдибеков Ахматбек Келдибекович
|85,9
|28.
|Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич
|83,25
|29.
|Масалиев Исхак Абсаматович
|82,25
|30.
|Мактымбаев Калмамат
|24,6
|31.
|Малиев Арсланбек Касымакунович
|64,27
|32.
|Шайымбетов Казыбек Орозакунович
|79,37
|33.
|Зарлыков Эрнис Зарлыкович
|60,16
|34.
|Акимов Турат Кудайбергенович
|85,13
|35.
|Исаев Канатбек Кедейканович
|82,15
|36.
|Омуралиев Темиркул Алымбаевич
|61
|37.
|Кожогулов Талгатбек Ашыркулович
|72,18
|38.
|Кенжекулов Полотбек Пирмаматович
|58,87
|39.
|Мансуров Акылбек Зулпукарович
|77,34
|40.
|Иманкулов Марат Муканович
|86,15
|41.
|Болтуруков Омурбек Аяпбергенович
|87,21
|42.
|Абышев Аскарбек Мусаевич
|54,46
|43.
|Абыкулов Советбек Султанбаевич
|43,53
|44.
|Мергенов Марат Эркинович
|61,12
|45.
|Асанбеков Темирбек Ишенбаевич
|82,53
|46.
|Султанидинов Сайнидин Султанидинович
|60,53
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Кыргыз тилинен сынак тапшыруу президенттикке талапкерлерге коюлган негизги шарттардын бири. Алар 100 баллдык тесттен кеминде 60 упай алуусу шарт. Сынактан кулагандар шайлоого катыша албайт. Тестирлөө 26-июлда башталган. Талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо “Кыргызтест” системасы аркылуу биринчи ирет жүргүзүлүүдө.(NT)
“Азаттык” үналгысы журтташтар арасында онлайн сынак жарыялайт! Сынакка келген материалдар менен бул жерден таанышсаңыз болот. Материалдар 31-августка чейин кабыл алынат.
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