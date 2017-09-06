Карта достопримечательностей Кыргызстана

Кыргызстан, из года в год, становится все больше привлекательным направлением для иностранных туристов. Одним из факторов, играющим роль, конечно, является отсутствие визы для въезда в Кыргызстан. С другой стороны в Кыргызстане в последнее время происходит очень много интересных событий, которые вызывают интерес у международного сообщества, если взять, к примеру, Всемирные игры кочевников.

Рекомендации в материале, представляемом вашему вниманию, рассматривают различные аспекты, которые преследуют цель объяснить на примере Польши, что нужно сделать, чтобы было бы лучше для повышения туристской привлекательности Кыргызстана и для организации свободного времени самих кыргызстанцев.

Карта достопримечательностей.

В Кыргызстане необходимо разработать единую карту достопримечательностей. В которой нужно будет указать названия городов и малых местностей (старые их названия), географических объектов, животный и растительный мир, памятники истории и культуры, музеи, театры, парки, национальные комплексы, места в которых родились и жили известные личности: писатели, поэты, деятели культуры и искусства. Отдельный интерес вызвали бы заведения, где готовят блюда национальной кухни и напитки, которые тоже можно включить в карту достопримечательностей. Кроме этого, на интернет-страницах Министерства культуры, информации и туризма, Департамента туризма и на официальном туристическом сайте необходимо разработать и разместить интерактивную карту достопримечательностей.

Вместе с картой достопримечательностей интересной идеей представляется паспорт путешественника.

Паспорт путешественника/туриста своего рода путеводитель любого туриста. В Польше, во многих воеводствах действует эта инициатива. Разновидностей паспортов путешественников очень много, есть даже паспорта для любителей, посещающих морские маяки. В паспортах подобного рода приведены названия городов (малых населенных пунктов), в которых нужно посетить музеи, парково-замковые ансамбли, замки. На каждой страничке такого паспорта приведено краткое описание музея, галереи, замка. Также на каждой странице паспорта есть место для печати! При посещении объектов, перечисленных в паспорте, сотрудников информационно-справочных отделов, необходимо предупредить, что у посетителя имеется паспорт туриста и поставить печать. Когда владелец такого паспорта заканчивает посещение мест, указанных в паспорте, и собирает все печати, то получает награду от организационного комитета. Для этого достаточно выслать паспорт с поставленными печатями по указанному адресу и обладатели паспорта получают призы. В этом контексте думаю, что разработка карты достопримечательностей и введение паспорта путешественника в Кыргызстане будут представляться интересными, учитывая то, что Кыргызстан является частью Великого Шелкового пути. Если внедрение этой идеи возможно, то можно было бы указать в таком паспорте, к какой области, к какому району относятся те или иные памятники истории, культуры, показать геральдику (символику) тех населенных пунктов, к которым они относятся. При самих объектах, посещаемых туристами и самими кыргызстанцами, установить информационные стенды на нескольких языках, сведения из которых послужили бы для проведения конкурсов, викторин.

Существуют также паспорта для любителей велоспорта. В Кыргызстане велоспорт в последние годы становится все более популярным и составление дорожной карты для любителей велоспорта будет не менее увлекательным, как занятием так и мероприятием.

Музеи. Музеи не только в Польше, но и во всей Европе переживают эпоху модернизации. В последнее время очень много музеев, которые переходят на интерактивный формат. По желанию посетителей можно провести экскурсию с работником музея, как это было во все времена или выбрать при входе в музей аудио-гида. Есть и такие музеи, в которых применены новейшие достижения компьютерных технологий, посетителю не составит большого труда самому себе устроить экскурсию в подобных музеях. Очень часто в музеях перед началом экскурсий можно стать зрителем или участником какой-либо викторины или конкурса. Все вопросы и задания на таких викторинах и конкурсах связаны исключительно с тем музеем, в котором находится посетитель, даже для маленьких посетителей находятся увлекательные занятия, например, собирать пазлы (содержание пазлов также связано с принадлежностью к тому или иному музею). Сейчас в европейских странах очень много музеев под открытым небом. Как правило, в таких музеях внимание уделяется этно-компоненту, в них стараются показать быт и традиции давних времен. Однажды во время посещения подобного музея в немецком городе Киль, я был поражен тем, что предстало перед моими глазами. Я едва переступил порог одного из помещений этого музея, как вдруг все вокруг "ожило". Оказалось, что при входе установлены сенсорные приспособления, которые срабатывают при входе посетителей, люди и домашние животные оживают, слышишь речь, раздаются различные звуки.

Возникало ощущение, будто я воспользовался машиной времени и смотрю на бурную деревенскую жизнь со стороны, при этом находясь в центре событий. Но руководство музеев под открытым небом также проводит различные ярмарки, выставки. В это время можно встретиться с различными ремесленниками, мастерами-искусниками.

В Болгарии, например, большой популярностью пользуются паломнические туры по монастырским храмовым комплексам и святым местам. В Кыргызстане можно создавать такие музеи на базе юрточных городков, в которых можно было бы показывать конструкцию юрты, внутреннее убранство.

Музеи миниатюр - это синтез современности и прошлого. Например, в Берлине в музее миниатюр можно встретить день и проводить вечер, переждать непогоду, понаблюдать в аэропорту за взлетами и посадками самолетов. В окрестностях польского города – Познань, очутиться среди архитектурных сооружений разных эпох в мини-версии. В условиях когда нет возможности строить современные музеи, идея с музеями миниатюр выглядит альтернативой для решения вопроса.

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​Еще один вид музеев, это музеи-мастерские. В таких музеях теория встречается с практикой, можно не только услышать какую-либо информацию, но и примерить на себя творческую роль. Обычно это кулинарные пробы, изготовление предметов из различных материалов (дерево, металл, стекло). В нашем случае, было бы хорошо создание музеев-мастерских, связанных с нашими национальными головными уборами (как мужскими, так и женскими), национальной одеждой, изделиями из войлока. Не только иностранцам, но и самим жителям Кыргызстана будет интересно, как выглядит весь этот процесс, связанный с подготовкой материала для работы и сам ход работы. В Кыргызстане все больше становится различных этно-комплексов, акцент которых, прежде всего – национальная кухня. На базе таких этно-комплексов можно проводить мастер-классы по приготовлению национальных блюд и напитков.

Галерея скульптур, картинная галерея эпического наследия. У нашего народа богатое эпическое наследие, было бы интересно туристам и самим кыргызстанцам оказаться среди скульптур или картин, созданных на основе литературных шедевров.

Дидактические тропинки. Для юных заграничных путешественников и для местных школьников можно создать дидактические тропинки. Понятие дидактической тропинки это связь определенного содержания обучения с элементами краеведческого и экологического туризма. Обучающую и воспитательную основу дидактических тропинок составляют информационно-справочные стенды. Дидактические тропинки должны создаваться по принципу междисциплинарного характера. Они способствуют познанию истории, культуры и географических сведений.

При написании публикации были использованы личные материалы, информация с официальных интернет-страниц, материалы из информационно-справочного бюро Европейской Комиссии (Берлин).

Акыл Касмалиев

Блог опубликован в рамках конкурса "Азаттыка" "Сто предложений от соотечественников".