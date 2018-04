Арча-Бешиктен 30 жаштагы аялдын өлүгү табылды

5-апрелде Бишкектеги Арча-Бешик жаңы конушундагы үйлөрдүн биринен отуз жаштагы аялдын сөөгү табылган. Шаардык милициянын маалыматы боюнча, аялдын денесинде зомбулук белгилери аныкталган. Сөөк моргго жиберилип, иликтөө үчүн экспертиза дайындалды. Учурда өлүмдүн себебин аныктоо иштери жүрүп жатат.

Баштапкы маалыматтар боюнча аял Арча-Бешиктин тургуну. Аны 26 жаштагы көңүлдөшү сабап өлтүргөн. Милиция бул маалыматтарды тактоодо, шектүү адам изделүүдө. (ZKo)

