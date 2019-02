Кремль "Фейсбуктун" чечимин "медиага кысым" деп баалады

Кремль "Фейсбуктун" Орусиянын мамлекеттик "Russia Today" - RT телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салышын "медиага кысым жасоого барабар" деп баалады.

18-февралда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москвада журналисттерге берген комментарийинде “Фейсбуктун” бул кадамы анын “аброюна олуттуу шек келтирерин” айтты.

“Бизге душман катары мамиле кылган кас мамлекеттер ири өнөктүк жүргүзүп, орусиялык медиаларга кысым көрсөтүш үчүн социалдык тармактарды жана башка платформаларды колдонуп жатат. RT-нин өз укуктарын коргоого дарамети жетет жана маселе чечилет”, - деди Песков.

Сөз болуп жаткан телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян ушул эле күнү "Фейсбуктагы" баракчасында баш кеңсеси АКШда жайгашкан медиа гигант ал жетектеген телеканалдын англисче "In The Now" деп аталган долбооруна байланыштуу баракчасына бөгөт коюп салганын жазды.

"Биздин англис тилиндеги "In The Now" деген долбоорубуз бар болчу. Долбоор абдан ийгиликтүү эле. Ал 2,5 миллиард жолу көрүлүп, "Фейсбуктагы" катталуучуларынын саны төрт миллионго жеткен".

Америкалык атайын кызматтар Кремль АКШдагы 2016-жылкы президенттик шайлоого аралашууга "Russia Today" каналын колдонгон" деп айыптап келет. Мындай айыптоодон улам Кошмо Штаттардын Юстиция министрлиги 2017-жылдын сентябрында "Russia Today" телеканалынын АКШдагы бөлүмүн "чет элдик агент" катары кайра каттоодон өткөргөн. "Russia Today" каналы англис, француз, испан жана араб тилдеринде обого чыгат.