АКШ президенти эки офицерге ырайым берди

Офицерлер Ооганстандагы аскер кылмыштарына айыпталган.

15-ноябрда Дональд Трамп ВМС SEAL аскер бөлүгүнүн командирине да аскер чинин кайтарып берди. Ал Иракта экстремисттик ИМ тобунун мүчөсүнүн сөөгүнүн жанында сүрөткө түшүп, жарыялаганы үчүн кызматынан төмөндөтүлгөн.

The Washington Post басылмасы Пентагондун лидерлери президенттин кийлигишүүсү аскердеги тартипке жана моралдык маанайга терс таасирин тийгизиши ыктымалдыгын айтып, чочулап жатканын жазып чыкты.

The Post жана The New York Times коргоо министри Марк Эспер менен аскердик катчы Райан Маккарти президент Трампка "ачуу иштерге аралашпоосун" суранып кайрылышканын билдиришкен.



Андан мурдараак Трамп "Твиттердеги" баракчасына "Биз балдарды машинаны жок кылууга үйрөтөбүз, анан кайра аларды өзүбүз куугунтуктайбыз" деп жазган.



2010-жылы Оогастанда бомба жасоого шек саналган адамды өлтүрүүгө айыпталып жаткан АКШ армиясынын майору Мэтью Голштейн да президенттин ырайымын алган. Анын ишин аскер соту келерки жылы февралда карайт.