АКШ медиасы Ирандын дагы бир аскер башчысына кол салуу болгонун жазып чыкты

Ирандагы Ислам ыңкылабынын сакчылар корпусунун атайын аскерлеринин башчысынын орун басары Абдул Реза Шахлаини жок кылуу боюнча АКШнын операциясы максатына жетпей калган.

Бул тууралуу аты аталбаган америкалык жетекчилердин маалыматына таянып, "The New York Times" жана "The Washington Post" басылмалары, АВС каналы кабарлады.

Маалыматка ылайык, Шахлаиге кол салуу Сулаймени өлтүрүлгөн түнү Йеменде болгон. Бул өлкөдө ирандык аскер башчы Йемендин расмий бийлигине каршы чыккан шейит козголоңчуларга жардам көрсөтүп жүргөн. Бирок операция оңунан чыкпай калган.

Абдул Реза Шахлаи 3-январда АКШнын чабуулунан соң өлтүрүлгөн ирандык генерал Касем Сулайменинин орун басары. Ал Ислам ыңкылабынын сакчылар корпусунун атайын аскерлеринин каржылык маселелер жана негизги аскердик операцияларына жооптуу болчу.

АВС каналы Шахлаинин жетекчилиги астында хусит козголоңчулары Сауд Арабиядагы мамлекеттик мунай кендерине чабуул жасаганын маалымдоодо.

Былтыр декабрда АКШнын мамлекеттик департаменти Шахлаи жөнүндө маалымат берген адамдарга 15 миллион доллар сыйлык жарыялаган.

Пентагон бул маалыматтар тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Шахлаи кызмат өтөгөн Ислам ыңкылабынын сакчылар корпусу буга чейин АКШда террорчул уюм деп табылган.