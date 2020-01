18 жаштагы ырчы «Грэмминин» башкы жеңүүчүсү болду

18 жаштагы америкалык поп-ырчы Билли Айлиш быйылкы «Грэмми» сыйлыгынын башкы жеңүүчүсү болду. Ал Лос-Анжелесте 26-январда өткөн сыйлык тапшыруу аземинде «мыкты ыр», «мыкты альбом», «мыкты дебют» өңдүү беш категорияда алдыга суурулуп чыкты.

Айлиш бул сыйлыкты алган тарыхтагы эң жаш аткаруучу болуп калды. Поп-ырчы өзүнүн «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» аттуу алгачкы альбомун Лон-Анжелестеги үйүндө жаздырган. Жаш аткаруучунун агасы Финнеас О'Коннелл да карындашынын альбомун жаздырган продюсер катары «Грэмми» сыйылыкка татыды.

Билли Айлиштен тышкары Лил Нас X аттуу рэппер «Old Town Road» ырынын клиби менен «мыкты видео» категориясында жеңүүчү аталды. Ал эми америкалык аткаруучу Лиззо үч «Грэммиге» татыды.

«Грэмми» сыйлыктарын америкалык үн жазуу академиясы 1958-жылдан бери ыйгарып келет.