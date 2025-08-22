Токаевдин сапары: Чек ара, соода-сатык, "Алтын-Кыран"
Казакстандын президенти Касым-жомарт Токаев Бишкекке расмий сапар менен келди. Бул сапарда эки тараптуу соода алакасы, чек ара маселелери, суу ресурстарын пайдалануу жана инвестициялык кызматташтык тууралуу сөз болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Соода жүгүртүүнүн көлөмү 2030-жылга чейин кантип 3 млрд долларга чейин көтөрүлөт? Олуттуу көйгөйлөрдүн бири кыргыз-казак чек арасында байма-бай боло келген жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган узун кезеги кандайча чечилет?
Шерине