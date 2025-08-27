"Кумтөр" кенинде эмне өзгөрдү?
Кыргызстан “Кумтөр” кенин толук өзүнө алып, иштете баштаганына үч жылдан ашты. Кыргыз бийлиги кендин жалгыз кожоюну мамлекет болгондон бери киреше артып, аны менен өлкөдөгү ири курулуштар, социалдык маселелер четинен чечилип жатканын айтат. Президент Жапаров “Кумтөрдө” алтынды шахталык жол менен казуу ишинин башталышына катышып, кен кеминде дагы 40-50 жыл кызмат кыларын белгиледи. Кумтөр кени мамлекетке өткөндөн бери эмне өзгөрдү жана ал кыргыз экономикасына дагы канча убакыт тирек болот?
Шерине