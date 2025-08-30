Жапаров Кумтөрдүн кору түгөнгөнү тууралуу билдирүүсү тактикалык жүрүш болгонун айтты

Президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенинде дагы 40-50 жылга жетээрлик алтын кору бар экенин билдирди. Бул тууралуу президент “Кабар” улуттук агенттигине курган маегинди айтты. Ал 2020-жылы октябрдан соң өкмөт башчылыгына бекитилип жаткандагы парламент жыйынында Кумтөрдө алтын кору түгөнгөнү тууралуу билдирүүсү тактика болгонун, алтын кендин корунун мол экенин ошондо эле билгенин шардана кылды. Муну Жапаров президенттик шайлоо алдындагы жүрүш менен байланыштырган:
"Алдыда шайлоо турат эле. Мурда «Кумтөрдү алышыбыз керек» деп түрмөгө түшүп, анан түрмөдөн чыгып шайлоого бара жатып ушул сөздү айтыш бул деген — 15-20 пайыз добушту жоготуу дегендик. Айла жок бирок айттым. Биринчиден, шайлоого жетпей калышым мүмкүн эле. Экинчиден, эгер мен ошол учурда «Кумтөрдү алабыз« дегенимде анда чет өлкөлүктөр баарын ташып чыгып кетип, Кумтөр токтоп калмак. Баарын талкалап кетишмек. Ансыз деле алаарыбызга бир апта калганда аларга маалымат жетип калып электрондук башкаруу системасын талкалап кетишти. 2-3 айдан кийин араң кайра калыбына келтирдик"-деген президент.
Садыр Жапаров Кумтөрдү улутташтыруу ишин тымызын жүргүзгөнүн, эми анда дагы 40-50 жылга жетчүдөй алтын кору бар экенин кошумчалады.
Кыргыз өкмөтү 2021-жылдын май айында канадалык “Центерра Голд” компаниясы иштеткен Кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш-тартыштан кийин – 2022-жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан “Центерра Голдго” акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан.
“Кыргызалтын” ачык акционердик коому “Кумтөр” компаниясынын жалгыз акционери жана 100% акциясына ээлик кылат
Шерине