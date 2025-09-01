Аба ырайы: айрым жерлерде өткүн өтөт

Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 2-сентябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан-чачын күтүлбөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 7...12, күндүз 25…30;
Талас жергесинде түнкүсүн 5…10, күндүз 23…28;
Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 12...17, күндүз 28…33;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 20…25;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 24…29;
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10…12°, күндүзгү жогорку температурасы 27…29° жылуу болот.
Шерине