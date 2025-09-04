Линктер

4-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 15:11
Жаңылыктар

Аба ырайы: күн ачык болот

5-сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9…14, күндүз 29…34;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күндүз 27…32;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14…19, күндүз 32…37;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9…14, күндуз 22…27;

Нарын облусунда түнкүсүн 6…11, күндүз 24…29 градус жылуу болот.

Бишкектежаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12…14°, күндүз 32…34° жылыйт.

Чолпон-Ата шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 22…24° жылуу болот.


