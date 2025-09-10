11-сентябрдын аба ырайы: Ысык-Көлдөн башка аймактарда жаан жаабайт

Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 11-сентябрда Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 10...15, күндүз 23…28;
Талас жергесинде түнкүсүн 6…11, күндүз 21…26;
Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 14...19, күндүз 28…33;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 21…26;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 22…27;
Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13…15°, күндүз 25…27° жылуу болот.
