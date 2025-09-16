Улуттук банк валюта базарына 81 млн 500 миң доллар сатты

Улуттук банк 15-сентябрда валюта базарына 81 млн 500 миң доллар сатты жана бул жыл башынан берки төртүнчү интервенция болуп калды.
Өлкөнүн негизги банкы акыркы жолу 26-майда интервенция жасап, 59,8 млн доллар саткан.
Улуттук банк былтыр валюта рыногуна 26 жолу интервенция менен чыккан. Анын ичинен 13 жолу АКШ долларын сатып алып, 13 жолу саткан. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 675,6 млн доллар сатылып, 369,8 млн доллар сатып алынган.
Улуттук банк өлкөдөгү доллардын курсун бир калыпта кармоо үчүн валюталык интервенцияларды жасап турат. Интервенция доллардын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат. (BTo)
