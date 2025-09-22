Абхаз, армян номурлуу 14 миңден ашык машине мыйзамдаштырылды

1-апрелден 21-сентябрга чейин Кыргызстанга мурда Абхазиядан, Армениядан жана Орусиядан мыйзамсыз ташылып келген 14 602 автоунаа мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу Экономика жана коммерция министрлигинин Бажы саясаты башкармалыгынын башчысы Руслан Тыналиев "Биринчи радиодогу" маегинде билдирди.
Тыналиев чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иши 1-октябрда токтой турганын, андан кийин мындай номурлуу машинелерди Кыргызстанда айдоого тыюу салынарын эскертти.
"2-октябрдан тартып рейд жүрөт, мыйзамдаштырып жетишпеген автоунаалар машиналарды токтотуу жайына жеткирилет. Унааны баштапкы кожоюну, Армения же Орусиянын жараны гана чыгарып кете алат", - деди Тыналиев.
Кыргызстанда 1-апрелден тартып чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иши башталган. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Андан тышкары документи жок автоунааларды башка максатта пайдаланууга - тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки машинелердин ээлери 50 миң сом, 2 литрден жогору болгондор 100 миң сом төлөйт.
Машиненин документи жок болсо айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндө күбөлүктү, менчик укугун тастыктаган документти (бар болсо), автоунаа издөөдө, күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл.
Мындай автоунааларга 10-аймак катары мамлекеттик номурлар берилет. Машине катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат.
Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунаа ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок соңку жылдары Армения, Абхазия, Грузия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер кирип жатат. Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) Бажы кодексинин 264, 275-беренелерине ылайык, Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Машинени ЕАЭБ аймагына киргизип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти бир жылдык мөөнөткө чейин алса болот. Автоунаалар Кыргызстанда катталбайт. (КЕ)
Абхаз, армян номурлуу 14 миңден ашык машине мыйзамдаштырылды
1-апрелден 21-сентябрга чейин Кыргызстанга мурда Абхазиядан, Армениядан жана Орусиядан мыйзамсыз ташылып келген 14 602 автоунаа мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу Экономика жана коммерция министрлигинин Бажы саясаты башкармалыгынын башчысы Руслан Тыналиев "Биринчи радиодогу" маегинде билдирди.
Шерине