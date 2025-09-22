23-сентябрдын аба ырайы: тоолуу райондордо кар жаайт

Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда, 23-сентябрда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8…13, күндүз 18…23;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6…11, күндүз 18…23;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 14…19;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12…17, күндүз 23…38;
Нарын облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 16…21.
Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 18…20° жылуу болот.
