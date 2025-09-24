Аба ырайы: 25-сентябрда үшүк жүрүшү мүмкүн

Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда, 25-сентябрда түнкүсүн жана эртең менен Ысык-Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде абанын температурасы 0…-2° чейин түшүп, үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк мөмө жана жашылча жемиштер, казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу.
25-сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4…9, күндүз 22…27;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3…8, күндүз 21…26;
Баткен облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 23…28;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9…14, күндүз 24…29;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1…6, күндүз 17…22;
Нарын облусунда түнкүсүн 1…6, күндүз 18…23.
Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7…9°, күндүз 25…27° жылуу болот.
Шерине