Аба ырайы: айрым жерлерде жаан жаайт

Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 7-октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 2…7, күндүз 16…21;
Талас жергесинде түнкүсүн 0…5, күндүз 15…20;
Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 7…12, күндүз 20…25;
Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 2…7, күндүз 14…19;
Нарын облусунда түнкүсүн -2…+3, күндүз 14…19 градус болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3…5°, күндүз 18…20° болот.
Шерине