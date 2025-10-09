Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Октябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 14:04
Жаңылыктар

10-октябрдын аба ырайы: Тоолуу аймактарга кар жаайт

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 10-октябрда түнкүсүн жана эртең менен Ош облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт.

Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда жаан, кар, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан-чачын жаабайт.

Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 2…7, күндүз 16…21;

Талас жергесинде түнкүсүн -1…+4, күндүз 15…20;

Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында ​түнкүсүн 8…13, күндүз 20…25;

Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 2…7, күндүз 14…19;

Нарын облусунда түнкүсүн -3…+2, күндүз 14…19 градус болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5…7°, күндүз 18…20° болот.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG