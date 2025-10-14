Херсондо БУУнун гуманитардык кербени, Харьковдо оорукана бутага алынды

Херсондо орус артиллериясынын аткылоосунан үч карапайым киши набыт болгонун, кеминде төртөө жараат алганын облустук прокуратура билдирди.
Анын алдында гуманитардык жардам тартып бараткан төрт машина чабуулга туш болгону айтылган. БУУнун Украинадагы гуманитардык маселелер боюнча координатору Маттиас Шмаленин айтымында, жүк ташыган машиналарда Эл аралык азык-түлүк программасына таандык деген атайын белги бар болчу.
«Мындай чабуулдар кабыл алынгыс. Эл аралык гуманитардык кызматкерлерди коргоо мыйзамдарда каралган, аларга эч качан чабуул жасалбашы керек», - деп айтты Шмале.
Ал эл аралык гуманитардык укукту одоно бузууну согуш кылмышына теңөө мүмкүн деп кошумчалады.
Маалыматка караганда, жүк бир нече айдан бери жардамсыз калган Белозерка шаарына жеткирилип бараткан.
Артиллериялык аткылоодон эки машина зыян тартты, жабыркагандар жок.
Буга чейин гуманитардык кербенге сокку урулганын Херсон облусунун жетекчиси Александр Прокудин билдирген.
Орусиянын бийлиги бул маалыматка байланыштуу комментарий жасаган жок.
Ал арада украин президенти Владимир Зеленский шейшембиге караган түнү кайрадан өлкөнүн энергетикалык инфраструктурасы бутага алынганын билдирди.
Президент телеграм-каналына жазганы боюнча, Харьков жана Сумы облустарында тиешелүү кызматтар энергетикалык жайлардын ишин калыбына келтирип жатат.
«Күн сайын, түн сайын Орусия электрстанцияларга, электрзымдарга, газ жеткирген объектилерге сокку уруп келатат”, - деп билдирди Зеленский.
Облус администрациясы 24 саатта 62 киши жабыркаганын билдирген. Дүйшөмбүнүн кечинде бомбалардын бири ооруканага тийген.
Кыш жакындаганы Орусия кошуна өлкөсүнүн энергетикасына чабуулдарын күчөтөт. Далилдерге карабай Москва ошондой эле карапайым кишилерди жана жарандык жайларды аткылаганын танып келет.
