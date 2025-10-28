Линктер

Ит ээрчитип, Кыргызстанды жөө кыдырган Арсен

Блогер Арсен Базарбаев дээрлик үч айдан бери Кыргызстанды жөө кыдырып жүрөт. Эңилчектен сапарга аттанган блогер Баткендин Зардалысына чейин жөө жетти. Ал ушундай жол менен мекенинин кызыктуу жерлерин көрсөтүп, башкаларга тааныштырууну көздөйт.

Кыргызстандык блогер Арсен Базарбаев дээрлик үч айдан бери Кыргызстандын жөө кыдырып келет. Эңилчектен чыккан блогер Баткендин Зардалысына чейин жөө барды. Ал ушундай жол менен өлкөнүн кызыктуу жерлерин тааныштырууну көздөйт. Европадан билим алып, ишкердиги жүрүшпөй калганда жөө жалаң жолго чыккан Арсен өлкөнү жөө кыдыргандын пайдасы көп экенин, бөлүнүүчүлүктү да жоготоорун айтат.

