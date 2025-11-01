Казакстанда бензиндин баасын көтөргөндөргө чара көрүлөт

Казакстандын Энергетика министрлиги бензиндин баасын кармоо жана газ жетишсиздигинин алдын алуу үчүн жарандар менен атайын күн-түнү иштеген түз байланыш ачты. Анда жарандар бензинди кымбат сатып жаткан май куюучу бекеттер тууралуу маалымат бере алышат.
Энергетика министрлиги күйүүчү майдын кымбаттап кетүүсүнө жол бербөө жана ишкерлер отунга "жасалма таңкыстык" жаратпашы үчүн Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү агенттиги менен чогуу ар бир жарандын кайрылуусун карап чыгарын, маалымат такталса чара көрүлөрүн маалымдады.
Министрлик учурда күйүүчү май таңкыстыгы жоктугун белгилөөдө. Ал эми автогаздын айрым аймактарда жетишсиз болуп жатканы убактылуу маселе деп айтылып, газ көп керектелген облустарга кошумча көлөмдө көгүлтүр отун жиберилери кабарланды.
Казакстан өкмөтү 16-октябрдан тартып Аи-92 жана дизелдик күйүүчү майдын баасын көтөрүүгө убактылуу тыюу салган.
