Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 13:50
Жаңылыктар

10-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 10-ноябрда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндүз 4…9

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0…5, күндүз 4…9

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3…2, күндүз 10…15

Ысык-Көл облусунда -4…+1, күндүз 6…11

Нарын облусунда түнкүсүн -8…-13, күндүз 2…7 градус болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…+1°, күндүз 7…9° жылуу болот.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG