10-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 10-ноябрда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндүз 4…9
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0…5, күндүз 4…9
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3…2, күндүз 10…15
Ысык-Көл облусунда -4…+1, күндүз 6…11
Нарын облусунда түнкүсүн -8…-13, күндүз 2…7 градус болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…+1°, күндүз 7…9° жылуу болот.
Шерине