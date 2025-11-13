Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Ноябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 11:05
Жаңылыктар

АКШ президенти Трамп шатдаунду токтотуу мыйзамына кол койду

АКШ президенти Трамп шатдаунду токтотуу мыйзамына кол койду
АКШ президенти Трамп шатдаунду токтотуу мыйзамына кол койду

Шаршембинин кечинде АКШ Конгрессинин Өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү федералдык өкмөттү каржылоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алып, 43 күнгө созулган шатдаун токтоду. Андан көп өтпөй мыйзамга АКШнын президенти Дональд Трамп кол койду.

Мыйзамга ылайык, эми 43 күндөн бери эмгек акысын ала элек көптөгөн мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине компенсация толук төлөнөт. Шатдаун убагында жумуштан бошотулган мамлекеттик кызматкерлер кайрадан кызматка алынат жана аз камсыз болгон америкалыктар үчүн азык-түлүк боюнча жөлөк пулдар кайрадан берилет.

Бул шатдаун АКШ тарыхындагы эң узун деп бааланып, өкмөттүн иши жарым-жартылай 40 күндөн ашык убакытка токтоп калды. Мурдагы эң узун шатдаун 2019-жылы Дональд Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө болуп, 35 күнгө созулган.

Кошмо Штаттарда каржы жылы 30-сентябрда жыйынтыкталып, 1-октябрдан тартып жаңысы башталат. (BTo)

Дагы караңыз

Министрлик Кыргызстан уй, кой эти менен өзүн толук камсыздай аларын билдирди

Грузия-Азербайжан чек арасында кулаган учактагы 18 түрк аскеринин сөөгү табылды

COP30: Бразилияда түпкүлүктүү калктын өкүлдөрү нааразылык уюштурду

Казакстан: Депутат балдарга социалдык тармактарды колдонууну чектөөнү сунуш кылды

АКШда эки тажик жараны банкоматтарга киберчабуул жасоого айыпталууда

Бишкектин Көк-Жар конушундагы алты гектар жер мамлекетке кайтарылды

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG