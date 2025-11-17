Мамыркулованын иши: Жактоочунун өтүнүчү четке кагылды, сот 8-декабрда уланат

17-ноябрда Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул жолку отурумда судьяны четтетүү боюнча өтүнүч берилип, ал канааттандырылган жок. Жактоочулардын кошумча күбөлөрдү суроо өтүнүчү дагы четке кагылды. Бул тууралуу адвокат Акынбек Ногоев "Азаттыкка" билдирди.
Кийинки отурум 8-декабрга белгиленди.
Буга чейинки соттук процесстерде Юстиция министрлигине караштуу соттук-эксперттик кызматтын эксперти Таалайбек Абдыкожоев чакырылган. Азырынча тараптардын өтүнүч, сунуштары каралып жатканы айтылды.
3-июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Канышай Мамыркулованы күнөөлүү деп таап, алты жылга кесип, төрт жылдык пробация жазасын чегерген. Үч жарым ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген.
Журналист айына эки ирет пробация органдарына барып, катталып турууга тийиш. Социалдык тармактарга коомдук тартипке жана бийликке каршы пост, комментарий жазбайт. Өлкөдөн сыртка чыгууга укугу жок. Эгерде жашаган дарегин алмаштырса же башка жакка чыга турган болсо, бул тууралуу кабарлоого, пробация органдарынын программаларына катышууга тийиш.
Журналистке Фейсбуктагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык башаламандыкка чакырык” жана “Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты (араздашууну) козутуу” беренелери менен айып тагылган.
Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан.
50 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин “Алиби” гезитинде, “Сентябрь” телеканалында жана “Говори ТВ” басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аркалаган. Акыркы жылдары Фейсбуктагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. (КЕ)
17-ноябрда Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул жолку отурумда судьяны четтетүү боюнча өтүнүч берилип, ал канааттандырылган жок. Жактоочулардын кошумча күбөлөрдү суроо өтүнүчү дагы четке кагылды. Бул тууралуу адвокат Акынбек Ногоев "Азаттыкка" билдирди.
