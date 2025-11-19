20-ноябрдын аба ырайы: айрым аймактарда кар жаайт

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 20-ноябрда түнкүсүн Талас, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.
Күндүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1…6, күндүз 13…18;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0…5, күндүз 12…17;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 1…6, күндүз 13…18;
Ысык-Көл облусунда -2…+3, күндүз 5…10;
Нарын облусунда түнкүсүн -3…-8, күндүз 4…9 градус жылуу болот.
Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз ала булут каптап турат, жаан-чачын ыктымалы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3…5°, күндүз 14…16° жылуу болот.
Шерине