Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Ноябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:53
Жаңылыктар

22-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 21-ноябрда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2…+3, күндүз 13…18;

Ысык-Көл облусунда -3…+2, күндүз 5…10;

Нарын облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз 5…10 градус жылуу болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…+1°, күндүз 14…16° жылуу болот.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG