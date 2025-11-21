22-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 21-ноябрда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2…+3, күндүз 13…18;
Ысык-Көл облусунда -3…+2, күндүз 5…10;
Нарын облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз 5…10 градус жылуу болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…+1°, күндүз 14…16° жылуу болот.
