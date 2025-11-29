Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүнө 788 эл аралык байкоочу көз салат

Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого 58 өлкөдөн 788 байкоочу көз салат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады.
БШК акырык жолу 25-ноябрда Индия, Азербайжан, Индонезия, Түркия, Өзбекстан жана Венгриянын байкоочуларын каттаган.
Мындан сырткары өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө көз салуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму (ЕККУ) узак мөөнөттүү 30 байкоочу жөнөткөн. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн, Кыргызстандагы элчиликтердин, Орусиянын Коомдук палатасынын, КМШнын Байкоочулар миссиясынын, Түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салат.
Бүгүн 29-ноябрда шайлоо тилкелеринен сырткары добуш берүү жүрүп жатат. Жалпысынан ага өлкө боюнча жаш курагы, майыптыгы жана ден соолугуна байланыштуу 10 329 арыз келип түшкөн.
Шайлоо эртең 30-ноябрда өтөт. (КЕ)
Шерине