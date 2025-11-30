Линктер

30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 14:38
Шайлоо: саат 14:00гө карата шайлоочулардын 19% добуш берди

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 14:00гө карата 815 миң 766 жаран добуш берди.

Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Мындай көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 19% түзөт. Шайлоо округдары боюнча маалыматтар төмөнкүдөй:

№1 шайлоо округу – 24,5%;

№2 шайлоо округу – 21,78%;

№3 шайлоо округу – 21,51%;

№4 шайлоо округу – 23,73%;

№5 шайлоо округу – 14,42%;

№6 шайлоо округу – 17,49%;

№7 шайлоо округу – 18,51%;

№8 шайлоо округу – 20,99%;

№9 шайлоо округу – 17,34%;

№10 шайлоо округу – 23,61%;

№11 шайлоо округу – 14,28%;

№12 шайлоо округу – 19,37%;

№13 шайлоо округу – 24,32%;

№14 шайлоо округу – 19,8%;

№15 шайлоо округу – 22,48%;

№16 шайлоо округу – 22,57%;

№17 шайлоо округу – 16,59%;

№18 шайлоо округу – 18,16%;

№19 шайлоо округу – 15,55%;

№20 шайлоо округу – 12,28%;

№21 шайлоо округу – 14,47%;

№22 шайлоо округу – 14,6%;

№23 шайлоо округу – 15,69%;

№24 шайлоо округу – 13,01%;

№25 шайлоо округу – 16,2%;

№26 шайлоо округу – 21,63%;

№27 шайлоо округу – 19,19%;

№28 шайлоо округу – 17,69%;

№29 шайлоо округу – 21,78%;

№30 шайлоо округу – 24,33%.

Саат 13:00гө карата маалыматта жалпы шайлоочулардын 15,96% пайызы (685 миң 400 жаран) добуш берүүгө катышкан.

Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.

Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.

