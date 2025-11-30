Шайлоо: саат 14:00гө карата шайлоочулардын 19% добуш берди

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 14:00гө карата 815 миң 766 жаран добуш берди.
Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Мындай көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 19% түзөт. Шайлоо округдары боюнча маалыматтар төмөнкүдөй:
№1 шайлоо округу – 24,5%;
№2 шайлоо округу – 21,78%;
№3 шайлоо округу – 21,51%;
№4 шайлоо округу – 23,73%;
№5 шайлоо округу – 14,42%;
№6 шайлоо округу – 17,49%;
№7 шайлоо округу – 18,51%;
№8 шайлоо округу – 20,99%;
№9 шайлоо округу – 17,34%;
№10 шайлоо округу – 23,61%;
№11 шайлоо округу – 14,28%;
№12 шайлоо округу – 19,37%;
№13 шайлоо округу – 24,32%;
№14 шайлоо округу – 19,8%;
№15 шайлоо округу – 22,48%;
№16 шайлоо округу – 22,57%;
№17 шайлоо округу – 16,59%;
№18 шайлоо округу – 18,16%;
№19 шайлоо округу – 15,55%;
№20 шайлоо округу – 12,28%;
№21 шайлоо округу – 14,47%;
№22 шайлоо округу – 14,6%;
№23 шайлоо округу – 15,69%;
№24 шайлоо округу – 13,01%;
№25 шайлоо округу – 16,2%;
№26 шайлоо округу – 21,63%;
№27 шайлоо округу – 19,19%;
№28 шайлоо округу – 17,69%;
№29 шайлоо округу – 21,78%;
№30 шайлоо округу – 24,33%.
Саат 13:00гө карата маалыматта жалпы шайлоочулардын 15,96% пайызы (685 миң 400 жаран) добуш берүүгө катышкан.
Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.
Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.
Шерине