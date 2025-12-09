"Жол курулушунда ток уруп, төрт мүчөмдөн ажырадым"
Түндүк-түштүк жолу курулуп жатканда ток тартып колу-бутунан ажыраган 27 жаштагы Алмаз Курманкулов бийликке кайрылды. Ал жумуш берген кытайлык компаниянын өкүлдөрү техникалык коопсуздукту сактабагандыктан ушундай абалда калганын айтып сотко кайрылган. Кочкор райондук соту аларды кылмыштын курамы жок деген негизде аларды жоопкерчиликтен бошотуп жибергенин айтып жатат. Курманкулов 20 жолу операция болгон, азыр 100 миң долларлык протезге муктаж.
Шерине