Аба ырайы: 14-декабрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 14-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Ысык-Көл, Нарын, облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.
Айрым жерлерде туман түшөт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2…+3, күндүз 7…12;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 5…10;
Баткен облусунда түнкүсүн -1…+4, күндүз 7…12;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…5, күндүз 8…13;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 3…8;
Нарын облусунда түнкүсүн -9…-14, күндүз -4…+1.
Бишкек шаарында түнкүсүн жаан, кар жаашы мүмкүн. Күндүз ала булут каптап турат, жаан-чачын жаашынын ыктымалы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 1…3°, күндүз 9…11° жылуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Шерине