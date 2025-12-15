Берлинде Украина менен АКШ делегацияларынын сүйлөшүүсү жыйынтыкталды

Берлинде 15-декабрда Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлапмасы жыйынтыкталды. Украин тараптан сүйлөшүүлөргө президент Владимир Зеленский, Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Рустем Умеров жана башка жогорку даражалуу өкүлдөр катышууда. АКШ тараптан Ак үйдүн атайын чабарманы Стив Уиткофф жана Америка президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер катышты. Анын жыйынтыктары азырынча жарыялана элек.
Украин президенти андан соң Германиянын президенти Франк-Вальтером Штайнмаер менен жолугушту. Ушул эле күнү кечинде Зеленский Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн, Британиянын лидерлери, Еврокомиссиянын, Еврокеңештин жана НАТОнун өкүлдөрү менен да жолугушуусу пландалган.
14-декабрда Берлинде Зеленский башында турган украин делегациясы Американын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү баштаган. Беш сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында "олуттуу прогресс жетишилгенин" Уиткофф билдирген.
WSJ басылмасынын маалыматына ылайык, тараптардын ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер сакталууда. Айрыкча Донбасс аймагын көзөмөлдөө маселеси негизги талаш бойдон калууда.
Reuters жана Financial Times өз булактарына таянып, Украина коопсуздук боюнча кепилдиктер берилсе, НАТОго мүчө болуудан баш тартууга даяр.
Акыркы апталарда АКШ Москва менен Киевдин ортосунда тынчтык келишимине жетишүү аракеттерин кайрадан күчөттү.
Шерине