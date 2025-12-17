Жогорку Кеңеште беш топ түзүлдү, үч депутат эч бирине кошулган жок

Жогорку Кеңештин 8-чакырылышында жалпы беш депутаттык топ түзүлдү. 18 депутат кирген “Ата Журт Кыргызстан” тобу:
- Нурлан Азыгалиев - төрагасы
- Нурланбек Тургунбек уулу
- Куванычбек Конгантиев
- Камила Талиева
- Дастанбек Жумабеков
- Жылдыз Садырбаева
- Улан Бакасов
- Алишер Козуев-орун басары
- Медербек Алиев
- Гүлнара Баатырова-орун басары
- Салтанат Аманова
- Дастан Бекешев
- Табылды Муратбеков
- Гүлай Машрапова
- Жылдыз Эгенбердиева
- Алтынбек Кылычбаев
- Илимбек Кубанычбеков
- Бурун Аманова
"Мекенчил" депутаттык тобуна 19 депутат мүчө болду:
- Кундузбек Сулайманов - төрагасы
- Жамила Исаева
- Айсаракан Абдибаева
- Абдылдабек Эгембердиев
- Эркайым Сейитказиева
- Бекмырза Эргешев
- Ырысбек Атажанов
- Шайырбек Ташиев
- Советбек Рустамбек уулу
- Гүлсүнкан Жунушалиева
- Венера Салямова
- Жаныбек Абиров
- Курманкул Зулушев
- Үмбөталы Кыдыралиев
- Махабат Мавлянова
- Бекмырза Чолпонбай уулу
- Токтобүбү Ашымбаева
- Карим Ханжеза
- Темирлан Айтиев
"Элдик" депутаттык тобуна 18 депутат кошулду:
- Акылбек Түмөнбаев - төрагасы
- Уланбек Жаанбаев
- Улан Примов
- Гуля Кожокулова
- Алтынбек Кудайбердиев
- Улукбек Карыбек уулу
- Улукбек Узакбаев
- Эркинбек Исеналиев
- Медина Кайрылбекова
- Чыңгыз Ажибаев
- Марлен Маматалиев
- Эдита Тайгараева
- Болот Сагынаев
- Данияр Төлөнов
- Адилет Белеков
- Бакыт Чомоев
- Айгүл Ахмедова
- Жаныбек Аматов
"Адилет Кыргызстан" тобунда 14 депутат бар:
- Нурбек Сыдыгалиев - төрагасы
- Элдар Сулайманов
- Исманали Жороев
- Равшанбек Рысбаев
- Нуржамал Төрөбеков
- Сүйүн Өмүрзаков
- Гүлшаркан Култаева
- Жылдыз Курманалиева
- Гүлнара Акимбаева
- Бахтияр Шабазов
- Эркин Тентишев
- Рахат Жунушалиева
- Кубанычбек Самаков
- Жылдыз Таалайбек кызы
“Ала Тоо” депутаттык тобуна 15 депутат кирди:
- Жанарбек Акаев - төрагасы
- Таалайбек Масабиров
- Сеидбек Атамбаев
- Нулифар Алимжанова
- Азамат Исиралиев
- Жумабек Салымбеков
- Болотбек Борбиев
- Азамжан Жалилов
- Бактияр Калпаев
- Гүлкан Молдобекова
- Медербек Саккараев
- Гүлжан Сатиева
- Медер Чотонов
- Азизбек Турсунбаев
- Чолпон Эсенаманова
Жогорку Кеңештин үч депутаты – Элвира Сурабалдиева, Болот Ибрагимов жана Эрулан Көкүлов эч кайсы депутаттык топко мүчө болбогонун билдирди.
17-декабрда Жогорку Кеңешке шайланып келген 87 депутатка мандаттары ыйгарылып, ант беришти.
Ал эми №13 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарылган жана эми кайра шайлоо өтүшү керек.
Бул жолу шайлоочулардын тизмесине 4 млн 294 миң 243 жаран киргизилип, 1 млн 584 миң 446 шайлоочу добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 36,90% түздү. Өлкө аймагында 2492 шайлоо участогу ачылып, аралыктан добуш берүү үчүн 27 шайлоо тилкеси иштеди. Ал эми чет өлкөлөрдө 100 добушкана ачылган. 190 миң 30 адам аралыктан добуш берди.
Шерине