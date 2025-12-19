"Борбор Азияны билбеген жапондор көп"
Президент Садыр Жапаров Токиого расмий сапарынын алкагында 19-декабрда Жапониянын императору Нарухито менен жолукту. Өлкө башчы визиттин алкагында “Борбор Азия – Жапония” форматындагы алгачкы саммитке катышат жана Борбор Азия – Жапония бизнес форуму да өтөт. Аталган саммит 2024-жылдын августунда Казакстанда “Борбор Азия – Жапония” диалогунун 20 жылдыгына карата өтөрү пландалган болчу. Бирок жапон делегациясынын сапары жер титирөө коркунучуна байланыштуу үзгүлтүккө учураган.
Шерине