Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 20-декабрда Ноокат районундагы бул жаратылыш паркындагы курулманын башталышына ӨКМ министри Бообек Ажикеев капсула салды.
Бообек Ажикеев өлкө экология тармагында маанилүү реформалар жүргүзүп жатканын, бул долбоор Европадан алынган заманбап технологиялар менен куруларын елгиледи.
Анын айтымында, саркынды сууларды тазалоочу курулушту каржылоо президенттин фондунан жүргүзүлөт. Анын жалпы баасы 385,8 млн сом. Курулуш иштерин ӨКМдин “Талас көчмө механизациялаштырылган отряды” аткарат. (KS)
Оштогу Кыргыз-Ата паркында саркынды сууну тазалоочу курулма салынат
Шерине