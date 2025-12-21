Украина Покровск багытында Орусиянын чабуулунун мизин кайтарганын билдирди

Ишембиде Украинадагы согушта 220 кагылышуу болду. Орус армиясы Покровск багытына 60 жолу сокку уруп, анын мизи кайтарылганын Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабы билдирди. Маалыматта Орусиянын армиясы Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное жана Новопавловка тарапты бутагы алганы айтылат.
Айрым жерлерде салгылашуулар уланып жатканы кабарланды.
Ал тапта Орусиянын Коргоо министрлиги жекшембиде Украинанын үч дронун жок кылып же кармаганын жарыялады. Эки дрон Волгоград облусунда, бири Ростовдо жок кылынган.
20-21-декабрда Майамиде Украинадагы согушту токтотуу маселесин АКШнын жана Орусиянын өкүлдөрү талкуулаганы жатышат. Орус делегациясын президенттин атайын өкүлү Кирилл Дмитриев жетектейт.
АКШ тараптан сүйлөшүүлөргө президенттин атайын чабарманы Стив Уиткофф, кеңешчиси жана күйөө баласы Жаред Кушнер катышууда.
Уиткофф менен Кушнер 19-декабрда Украинанын Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин башчысы Рустам Умеров баштаган делегация менен сүйлөшүү өткөргөн.
Шерине