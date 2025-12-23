Бишкекте ажырашкан күнү мурдагы аялын атып өлтүрүүгө шектүү кармалды

Бишкектеги Бөкөнбаев көчөсүндө үйлөрдүн биринен мурдагы аялын атып өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул туурасында шаардык милиция кабарланды. Маалыматка ылайык, 47 жаштагы келин 48 жаштагы күйөөсү менен 23-декабрда сот аркылуу расмий ажырашкан. Соттук жараяндан соң экөө кайым айтышкан учурда мурдагы күйөөсү тапанча менен келинди атып салган. Октон жарат алган келин эсине келбей каза болгон.
Бул окуя боюнча Кылмыш кодексинин “Адам өлтүрүү” беренеси боюнча иш козголуп, тергөө башталды. Кылмышка шектүү кармалып, милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Шерине