Түштүк Кореяда прокурор мурдагы президент Юн Сок Елду 10 жылга абакка кесүүнү суранды

Түштүк Кореянын атайын прокурору мурдагы президент Юн Сок Ёлду адилеттүүлүккө тоскоолдук кылуу иши боюнча 10 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Бул тууралуу Рёнхап агенттиги кабарлады.
Жалпысынан Юн Сок Ёлго каршы төрт кылмыш иши козголгон. Алар 2024-жылдын 3-декабрында өлкөдө аскердик абал киргизүүгө байланыштуу.
Адилеттүүлүккө тоскоолдук кылуу ишинин алкагында Юн Сок Ёл 2025-жылдын январында өзүнүн кармалышына жол бербегени, аскердик абал киргизүү тууралуу жарлык чыгарып, кийин аны жок кылганы, ошондой эле аскердик абал планы талкууланган жыйынга чакырылбаган тогуз өкмөт мүчөсүнүн укуктарын бузганы үчүн айыпталууда.
Бул иш боюнча өкүм 16-январда чыгарылары күтүлүүдө.
2024-жылдын декабрында Юн Сок Ёл Түштүк Кореяда аскердик абал жарыялоого аракет кылган. Бирок парламент аны төңкөрүшкө барууга аракеттенди деп айыптап, президентке импичмент жарыялаган.
Прокуратуранын маалыматына ылайык, ал аскердик абалды негиздөө максатында Түндүк Корея тарапка аскердик дрондорду учуруу буйругун бергенин ырастаган далилдерди тапкан.
Быйыл июнь айында Түштүк Кореяда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп, анда оппозициядагы Демократиялык партиянын талапкери Ли Чжэ Мён жеңишке жеткен.
