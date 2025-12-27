Бишкекте таштандыдан электр энергиясын өндүрүүчү завод иштей баштады

Бишкекте таштандыны кайра иштетүү жолу менен электр кубатын өндүргөн эко-технологиялык заводдун ачылышы болду. 27-декабрда өткөн иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, завод борбор калаанын таштанды полигону боюнча көйгөйдү чечип, экологияны жакшыртууга салым кошорун, жергиликтүү калкты электр кубаты менен камсыздай турганын белгиледи.
Завод жылына 365 миң тонна таштанды иштетип, саатына 30 МВт кубаттуулуктагы электр энергиясын өндүрө алат. Адистердин айтымында, бул 80 миң тонна көмүрдү үнөмдөө жана көмүр кычкыл газын 100 миң тоннага азайтуу менен барабар.
Долбоорду Кытайдын "Цзюнсин Хуанбао Кей Жи Инвест" компаниясы ишке ашырып, бул үчүн 95 млн доллар инвестиция салган. Завод 12 гектар жерге курулду. 35 жылдан кийин аны кыргыз өмөтү өз карамагына алат. Бул ишкана Борбор Азияда таштандыны электр энергиясына айландыруучу алгачкы завод болуп эсептелет.
Садыр Жапаров ушундай эле долбоорду Ош, Балыкчы жана Каракол шаарларында да ишке ашыруу пландалып жатканын кошумчалады.
Бишкектеги таштанды жайы 1978-жылдан бери колдонулуп жатат жана убагында ал 400 миң кишилик шаарга эсептелген. Азыр борбордо миллиондон ашык киши жашайт.
Кыргызстанда, айрыкча борбор калаада таштандыны чогултуу жана кайра иштетүү маселеси орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Буга чейин проблеманы чечүү үчүн эл аралык донорлор берген миллиондогон долларлык каражаттын кайсы бир бөлүгү уурдалганы, жемкорлукка айыпталган жетекчилерге жана жооптуу кызматкерлерге кылмыш иши козголгону, алардын айрымдарына издөө жарыяланганы маалымдалган. (KS)
