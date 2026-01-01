Жалдагы көп кабаттуу үйдө өрт чыгып, 20 киши эвакуацияланды

1-январда Бишкек шаарынын Жал кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн бешинчи кабатындагы батирден өрт чыкты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрттү өчүрүүгө саат 17:54тө бир бөлүм, автошаты тартылып, саат 18:25те толук өчүрүлгөн.
Үйдөн жалпы 20 адам эвакуацияланган.
Буга чейин күбөлөр өрт 2010-жылдагы Апрель окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйдө газ баллон жарылганда чыкканын билдиришкен. Бул турак жайларда газ жок болгондуктан, жашоочулардын арасында газ баллон колдонгондор бар экени айтылган.
ӨКМ өрттүн себеби тууралуу маалымат тарата элек.
