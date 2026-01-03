Линктер

3-Январь, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 11:48
Кыргыз-тажик чек арасында жер титиреди

Иллюстрациялык сүрөт.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титирегени тууралуу Улуттук сейсмология институту маалымдады.

Маалыматка ылайык, силкинүү 2-январда саат 00:55те болгон.

Жер титирөөнүн очогу Ош шаарынан түштүк-батыш тарапта 127 чакырым аралыкта турган Заалай тоо кыркаларында болгон. Эл жашаган аймактарда силкинүүнүн күчү сезилген эмес.

Кыргыз-тажик чек арасында күчү 3 баллга жеткен жер титирөө 19-ноябрда да катталган. Анда Баткендин Ак-Суу айылында, Раззаков шаарында 2 балл болуп сезилген. (ZKo)


