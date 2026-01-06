Европалык лидерлер Украинага 15-20 миң аскер жайгаштырууну талкуулоодо

Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Украинада ок атышууну токтотуу режимин камсыз кылуу үчүн 15–20 миң аскерди жайгаштыруу маселесин талкуулап жатышат. Айрымдар бул сан 30 миңге жакын болушуна үмүт артууда.
Миссиянын негизги бөлүгүн Франциянын жана Британиянын аскерлери түзөт. Алар жердеги жана абадагы коопсуздук үчүн жооп беришет. Ал эми Түркия Кара деңиздеги транспорттук жолдордун коопсуздугун камсыздоону өз мойнуна алат.
Ошол эле учурда Батыштын аскерлери фронт сызыгына канчалык жакын жайгашары азырынча белгисиз.
“Эркин Европа/Азаттык” радиосунун кабарчысына берген комментарийинде европалык расмий өкүлдөрдүн көпчүлүгү аскерлер Украинанын батыш бөлүгүндө жайгаштырылып, жергиликтүү жоокерлерди колдоо жана окутуу менен алектенет деген пикирде.
Европалык дипломаттардын биринин айтымында, кокус Орусия кайрадан кол салып жиберсе Батыштын аскерлери жооп кайтара алабы деген маселе азырынча чечиле элек.
“Чынында, биз дагы эле ок чыгарып жооп беребизби же качып кетебизби — ушуну талкуулап жатабыз”,— деп белгиледи ал.
Европадагы аткаминерлердин айрымдары Украинанын аймагында америкалык аскерлер да пайда болушу мүмкүн экенин айтышкан.
"Европейская правда" басылмасынын маалыматына караганда, Париждеги "ыктыярдуу коалициянын" жыйынында ага мүчө өлкөлөр Украинага колдоо көрсөтүү милдеттенмелерин алууну көздөп жатышат. Буга атышууну токтотуунун сакталышын көзөмөлдөө, Украинанын Куралдуу күчтөрүн колдоону улантуу, Украина аймагында көп улуттуу күчтөрдү жайгаштыруу форматы, Орусиянын жаңы агрессиясы болгон учурда союздаштардын аракеттери боюнча милдеттенмелер, Украина менен узак мөөнөттүү коргонуу кызматташтыгы кирет.
"Ыктыярдуу коалицияга" 30дан ашуун өлкө кирет. Франциянын президенти Эммануэл Макрон быйыл сентябрда алардын 26сы ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөө үчүн Украинага аскер жөнөтүүгө даяр экенин айткан.
Париждеги жолугушууга АКШ президенти Дональд Трамптын атайын чабарманы Стив Уиткофф жана күйө баласы Жаред Кушнер да катышат.
