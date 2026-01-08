Зеленский: Украинанын коопсуздук кепилдиктери боюнча план дээрлик даяр

Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Киев менен Вашингтондун ортосундагы эки тараптуу коопсуздук кепилдиктери боюнча документтин тексти "дээрлик даяр" болуп калганын билдирди. Анын айтымында, документ эми Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен макулдашууга жөнөтүлөт.
«Украина үчүн коопсуздук кепилдиктерине байланыштуу эки тараптуу документ азыр президент (Трамп) менен жогорку деңгээлде акыркы макулдашууга дээрлик даяр», — деп жазды Украинанын президенти Владимир Зеленский X социалдык тармагындагы билдирүүсүндө.
Анын айтымында, шаршемби күнү Парижде өткөн Украина менен АКШ өкүлдөрүнүн жолугушууларында дээрлик төрт жылга созулган согушту токтотууга багытталган "татаал маселелер" талкууланып, Киев бул суроолор боюнча өз чечимдерин сунуштаган.
Зеленский ошондой эле шаршемби күнү Орусиянын энергетикалык инфраструктурага каршы кезектеги ракеталык чабуулдарынан кийин Москвага басымды күчөтүүгө чакырды.
Украинанын президенти тынчтык планынын 90% макулдашылганын, бирок айрым өтө татаал маселелер али чечиле электигин айтты. Анын ичинде Запорожье атомдук электр станциясын ким көзөмөлдөйт деген суроо жана Орусиянын Украинанын чыгышындагы стратегиялык маанилүү аймактын тагдыры бар.
"Биз америкалык тарап Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн түшүнөбүз жана агрессор чындап эле согушту токтотууга даярбы же жокпу, ошого байланыштуу жооп күтөбүз", — деп жазды Зеленский.
Ал ошондой эле тараптар согуштан кийинки Украинаны калыбына келтирүү жана экономикалык өнүгүү боюнча документтерди да талкуулашканын билдирди.
Өткөн жылы Дүйнөлүк банк Украинаны кайра куруу жана калыбына келтирүү чыгымдары 524 миллиард долларга жетерин жарыялаган.
Шерине