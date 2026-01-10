Украинада эки министр кызматтан кетүүгө арыз жазды

Украинанын коргоо министри Денис Шмыгаль жана санарип трансформация министри Михаил Федоров кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Жогорку Раданын спикери Руслан Стефанчук парламент алардын арызын жакын арада карай турганын билдирди.
Шмыгаль бул кызматты 2025-жылдын июль айынан бери аркалап келген, ага чейин беш жылдан ашуун убакыт украин өкмөтүн башкарган. Январь айынын башында өлкө президенти Владимрим Зеленский Шмыгалга Энергетика министрлигин жетектөөнү жана биринчи вице-премьерликти сунуштаганын билдирген.
Ал эми Коргоо министрлиги Федоровго сунушталган. Ал вице-премьер жана министр кызматында 2019-жылдан бери иштеп келет.
