Улуттук кардиологиялык кызматтын жетекчилери иштен алынды

Мирсаид Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун (УКТБ) директору Талантбек Сооронбаев жана Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий-изилдөө институтунун (ЖХОТИИИ) директору Самидин Шабыралиев кызматтарынан алынды. Бул тууралуу 12-январда Саламаттык сактоо министрлиги Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди.
Маалыматка караганда, эки жетекчи министр Каныбек Досмамбетов аталган мекемелерде жүргүзгөн көчмө текшерүүнүн жыйынтыгында иштен кетишти.
Министрлик тараткан билдирүүдө Улуттук кардиология жана терапия борборунда жүрөк-кан тамыр оорулары менен кайрылган бейтаптарга шашылыш жардам көрсөтүүдө бир катар кемчиликтер аныкталган. Атап айтканда, ангиографтардын иштебей турушу, коронароангиографиянын убагында жасалбашы, реанимация бөлүмдөрүндө эхокардиографиянын жоктугу белгиленген.
Ошондой көп тармактуу дарыгерлер консилиумунун жоктугу айрым учурларда дарылоонун жыйынтыгына терс таасир тийгизип жатканы белгиленген.
Мындан тышкары, сатып алуулардагы коррупциялык тобокелчиликтер, Талантбек Сооронбаевдин чет өлкөлөргө тез-тез чыгышына байланыштуу суроолор көтөрүлгөнү жазылат.
Министрликтин билдирүүсүндө Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий-изилдөө институтунда жабдууларды жана чыгым материалдарын сактоо эрежелеринин бузулганы аныкталганы жазылат.
Талантбек Сооронбаев менен Самидин Шабыралиев министрлик тараткан билдирүү боюнча азырынча кооментарий берише элек.
Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, медицина илимдеринин доктору, 63 жаштагы Сооронбаев бир топ жыл Кыргызстандын башкы пульмонологу катары эмгектенип, 2022-жылдан тарта Улуттук кардиология жана терапия борборунун жетектеп келген.
Шерине