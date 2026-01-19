"Манас" аэропортунда тумандан улам төрт учак каттамы токтотулду

“Манас” эл аралык аэропортунунун сайтында көрүнүп тургандай, түркиялык Pegasus жана Turkish Airlines авиакомпаниялары бирден учак каттамын жана атамекендик Tez Jet компаниясы эки учак каттамын токтотту.
Компаниялар бул чечимин түшүндүргөн расмий маалымат тараткан жок. Каттамдар биротоло токтотулдубу же, жылдырылдыбы ал да кабарланбады.
“Кыргызстан аэропорттору” компаниясынын басма сөз кызматы маалыматты ырастап, “Манас” аэропорту штаттык режимде иштеп жатканын, компаниялар каттамды токтоткон себебин аларга да түшүндүрбөгөнүн маалымдады. Мекеме тумандан улам аба майдандын учуу тилкесинде 400 метрден 800 метрге чейин көрүү мүмкүн экенин, башка каттамдар штаттык режимде аткарылып жатканын тактады.
"Кыргызстан аэропорттору" мамлекеттик ишканасынын директору Манасбек Самидинов мурдараак "Манас" аба майданында III категориядагы (CAT III) жарык белги берүүчү система орнотулуп жатканын, мындан улам туманда да учактар конуп-уча берерин билдирген. Компаниядан такташкандай, аталган компаниялардын айрым учкучтары бул системага толук туташа элек.
Декабрда Москва-Бишкек багытындагы учак Манас аэропортуна коно албай, Ысык-Көлдөгү Тамчы аба майданына конгондо жаңжал чыкканы тартылган видеолор тараган. Анда айрым жаалданган жүргүнчүлөр абалга нааразы болуп, компьютер өңдүү техниканы талкалап салганы айтылган. Аэропорттун жетекчилиги бул окуяга байланыштуу жергиликтүү милицияга кайрылган жана келтирилген зыянды төлөтүп алуу үчүн иликтөө башталганы маалым болгон. (ErN)
