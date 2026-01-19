БШКнын төрагасы Шайназаров Жолдошованын айыптоолоруна жооп берди

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) төрагасы Тынчтык Шайназаров экс-депутат, соңку парламенттик шайлоодо талапкер болгон саясатчы Жылдызкан Жолдошованын айыптоолоруна жооп берди.
Жолдошова 15-январда президентке жана атайын кызматтын төрагасына кайрылуу жолдоп, "Шайназаров мурда баңгизатты сатууга шектелип кармалып, кийин бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсү менен бошоп кеткенин, ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясын жетектөөгө моралдык укугу жок экенин" билдирген. Ал парламенттик шайлоодо №8 округдан аялдардан алдыга чыкканына карабай, анын добуштарын БШК жокко чыгарып, төраганын жакынына мандат берип койгонун кайталады.
19-январда тараткан билдирүүсүндө Тынчтык Шайназаров өзүнө тагылган айыптоолорду төгүндөп, “баңгизат жөнүндө маалыматтар чындыкка дал келбей турганын, тескерисинче, ал ошол кылмыштын бетин ачууда милицияга көмөктөшкөнүн” айтты. БШК төрагасы "Жолдошованы сотко берсе утуп чыгарын, ага пиар болбошу үчүн кайрылбай турганын" тактады.
Былтыр 30-ноябрда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодон кийин айрым добушканалардагы ыктымал добуш сатып алуу учуру тартылган делген видеолордун негизинде аймактык шайлоо комиссиясы №8 округдагы №5249 жана №5514 тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган.
Баштапкы эсеп боюнча бул округдан аялдардан алдыга чыккан Жылдызкан Жолдошова бул чечимге нааразылыгын билдирип, шайлоо комиссиясын сотко берерин айткан. Ал аталган эки тилкеде жалпысынан 1009 добушу жокко чыгып кеткенин, муну анын парламентке келишин каалабаган айрым адамдар кылып жатканын билдирген.
Жолдошова өзүнөн кийинки келе жаткан Нуржамал Төрөбекова БШК төрагасы Тынчтык Шайназаровдун тууганы экенин айтып чыккан. Шайназаров бул дооматты четке кагып, бардык чечимдер мыйзам чегинде болорун айткан.
Борбордук шайлоо комиссиясы 8-декабрда талаш жараткан №8 шайлоо округу боюнча чечим кабыл алып, жеңүүчү катары Жанарбек Акаевди, Улан Примовду жана Нуржамал Төрөбекованы тааныган. Жолдошова 9-декабрда Бишкек шаарынын Административдик сотуна арыз жазган, сот анын арызын канааттандырган эмес.
Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо 30 округдун ар биринен үчтөн мандат каралган. 29 округ боюнча 87 талапкер депутаттык мандат алып, бир округда мыйзам бузууларга байланыштуу кайрадан шайлоо жарыяланган. (ErN)
