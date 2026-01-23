Казакстанда Кытайдын желегин өрттөп акция өткөргөн активисттердин соту башталды

Талдыкоргон шаарында "Нагыз Атажурт" кыймылынын 19 активистине "улуттар аралык кастыкты козутууга" байланыштуу сот иши жабык карала башталды. Отурумга журналисттердин катышуусуна уруксат берилген жок. Соттолуп жаткан активисттердин туугандарынын ишти ачык кароо өтүнүчү канааттандырылган жок.
"Нагыз Атажурттун" 13 активисти былтыр 13-ноябрда казак-кытай чек арасына жакын жердеги Калжат айылында акция өткөргөндөн кийин кармалган бойдон абакта. Дагы алты мүчөсү үй камагында. Акция маалында жалпысынан Шинжаңдагы мусулман элдерин куугунтуктоону токтотууну талап кылган митингчилер июль айында Кытайга барган жеринен кармалган казак жараны Алимнур Турганбайды бошотууну да талап кылышкан. Акция маалында катышуучулар Кытайдын желектерин жана ал мамлекеттин жетекчиси Си Цзиньпиндин сүрөтүн өрттөшкөн.
Акция катышуучулары ошол эле күнү кармалып, "майда бейбаштыкка" байланыштуу административдик иштин алкагында айыппул салынып, 15 күнгө абакка отургузулган.
Андан көп узабай "Нагыз Атажурттун" активисттерине кылмыш иши ачылып, 13 кишинин абактагы мөөнөтү узартылган. Укук коргоочулар кылмыш ишинин ачылышына Кытай тараптан басым түрткү болгонун, Казакстандын тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөн нааразылык нотасында "Коңшулаш коммунисттик мамлекеттин улуттук ар намысына, кадырына шек келтирилип, мамлекеттик символдор мазакталганына байланыштуу олуттуу чаралар көрүлүшү талап кылынганы" кабарланган. "Нагыз Атажурттун" 19 мүчөсүнө ачылган кылмыш ишинде алар "эки элдин ортосундагы достукка доо кетирип, интернет платформалар аркылуу улуттар аралык кастыкты козутууга атайлап аракеттенгени" жазылган.
Айыпталуучулардын адвокаттары мындай айыптоого макул эместигин, активисттер Кытайды мамлекет, же улут катары сындабастан, ал өлкөнүн саясатын сындашканын айтышат. Human Rights Watch баш болгон бир нече эл аралык укук коргоо уюму казак бийликтерин "Нагыз Атажурт" кыймылына каршы кылмыш ишин токтотуп, кармалган активисттерди бошотууга үндөп келатышат.
