Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Январь, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 09:33
Жаңылыктар

U-20: Кыргызстандын хоккейчилери III дивизиондун В тайпасында чемпион болду

U-20: Кыргызстандын хоккейчилери III дивизиондун В тайпасында чемпион болду
U-20: Кыргызстандын хоккейчилери III дивизиондун В тайпасында чемпион болду

Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы 20 жашка чейинкилер (U-20) арасында өткөн дүйнө чемпионатынын үчүнчү дивизионунун В тайпасында алтын медал утуп, чемпион болду.

Мелдештин жүрүшүндө Кыргызстандын курама командасы Гонконгду 4:1, Түштүк Африканы 7:2, Иранды 15:1, Люксембургду 5:3 жана Мексиканы 7:4 эсебинде утту.

Турнирдин жыйынтыгында кыргызстандык спортчулары 15 упайдын барын топтоп, турнирдик жадыбалда биринчи орунду алып, үчүнчү дивизиондун В тайпасында дүйнө чемпиону аталды.

Муну менен Кыргызстандын жаштар курама командасы кийинки сезондо дүйнө чемпионатынын үчүнчү дивизионунун А тайпасында ойноо укугуна ээ болду. Алты улуттук курама команда катышкан турнир 18-24-январь күндөрү Бишкек шаарында өттү. (BTo)

Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG